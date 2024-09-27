«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей
«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Вердер» – «Бавария»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
Где смотреть матч «Вердер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 21 сентября 2024
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
«Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Бохум» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024