«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей