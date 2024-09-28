«Вольфсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей
«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Вердер» – «Бавария»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
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