«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 20 сентября 2024

Названы клубы, в которые может перейти Онугха