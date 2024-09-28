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Боруссия Д
Майнц
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
27 сентября, 23:23
1
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:20
0
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:21
0
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:04
0
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
22 сентября, 20:23
0
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
27 сентября, 23:23
1
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:20
0
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:04
0
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
22 сентября, 20:23
0
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 17:20
0
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:21
0
«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:10
0
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25
4 июля, 17:49
0
Бундеслига. «Боруссия» Д после выхода в финал ЛЧ разгромно проиграла «Майнцу»
11 мая, 21:58
0
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Последние матчи
Все
Боруссия Д
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 2
28.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
5 : 1
22.09.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2 : 3
20.09.2024
Майнц
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
0 : 3
18.09.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
5 : 1
22.09.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
0 : 3
18.09.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
4 : 2
13.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
0 : 0
31.08.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 2
28.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2 : 3
20.09.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
1 : 2
15.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
3 : 3
31.08.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 1
24.08.2024
Унион

Боруссия Д - Майнц: обзор матча 29 марта 2025

Боруссия Д
29.03.2025, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
- : -
Не начался
Майнц
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
- : -
05.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
- : -
05.10.2024
Вольфсбург
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