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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 30 ноября 2024
Фрайбург
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
41'
Л. Хелер
49'
Р. Доан
63'
Л. Хелер
61'
Т. Кляйнденст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Замена
М. Филипп
️️️️
Л. Хелер
89'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Р. Доан
89'
Замена
М. Розенфельдер
️️️️
Л. Кюблер
82'
78'
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Ю. Вайгль
78'
Замена
К. Штегер
️️️️
Р. Райц
78'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Ф. Онора
Замена
М. Рехль
️️️️
М. Грегоритч
71'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Грифо
71'
Желтая карточка
Н. Хефлер
70'
ГОЛ! 3:1!
Л. Хелер
Пас отдал
М. Грегоритч
63'
62'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Л. Ульрих
62'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Хак
61'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кляйнденст
53'
Желтая карточка
Р. Хак
ГОЛ! 2:0!
Р. Доан
49'
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
Пас отдал
М. Грегоритч
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
43
Бруно Огбус
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
11
Грегоритч
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
6
Итакура
26
Ульрих
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
11
Грегоритч
34
Рехль
34
Рехль
11
Грегоритч
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
9
Хелер
26
Филипп
26
Филипп
9
Хелер
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
26
Ульрих
22
Ляйнер
22
Ляйнер
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
16
Сандер
5
Вайгль
20
Райц
7
Штегер
7
Штегер
20
Райц
25
Хак
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
25
Хак
9
Онора
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Онора
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
14
Офсайды
1
0
Количество передач
448
476
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.57
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Европа-Парк
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