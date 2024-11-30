Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 30 ноября 2024
РБ Лейпциг
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 5
Завершен
Вольфсбург
82'
В. Орбан
4'
М. Амура
5'
Т. Томаш
16'
М. Амура
64'
Й. Меле
90+1'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
К. Беренс
Пас отдал
М. Сванберг
85'
Замена
К. Беренс
️️️️
М. Амура
84'
Замена
С. Озкан
️️️️
Б. Дардаи
ГОЛ! 1:4!
В. Орбан
Пас отдал
Л. Опенда
82'
Замена
V. Gebel
️️️️
К. Баумгартнер
77'
Замена
К. Шлагер
️️️️
К. Кампль
77'
76'
Замена
М. Сванберг
️️️️
П. Виммер
75'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Т. Томаш
69'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Фишер
Замена
А. Силва
️️️️
Б. Шешко
69'
64'
ГОЛ! 0:4!
Й. Меле
Пас отдал
К. Кулиеракис
57'
Желтая карточка
К. Фишер
Желтая карточка
А. Вермерен
52'
Замена
А. Вермерен
️️️️
А. Айдара
46'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
К. Люкеба
30'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
26'
16'
ГОЛ! 0:3!
М. Амура
Пас отдал
Б. Дардаи
5'
ГОЛ! 0:2!
Т. Томаш
Пас отдал
П. Виммер
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Амура
Пас отдал
Б. Баку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Артур Вермерен
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
23
Люкеба
4
Орбан
39
Хенрикс
44
Кампль
21
Айдара
7
Нуса
14
Баумгартнер
30
Шешко
17
Опенда
3-2-2-1-2
25
Грабара
17
Баку
3
Кулиеракис
3
Вавро
21
Меле
2
Фишер
27
Арнольд
8
Дардаи
8
Виммер
9
Амура
8
Томаш
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
44
Кампль
21
Шлагер
21
Шлагер
44
Кампль
23
Люкеба
13
Зайвальд
13
Зайвальд
23
Люкеба
14
Баумгартнер
47
47
14
Баумгартнер
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
2
Фишер
31
Герхардт
31
Герхардт
2
Фишер
8
Дардаи
6
Озкан
6
Озкан
8
Дардаи
8
Виммер
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Виммер
9
Амура
91
Беренс
91
Беренс
9
Амура
8
Томаш
14
Нмеча
14
Нмеча
8
Томаш
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
31
Faik Sakar
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
6
Офсайды
4
0
Количество передач
636
386
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Вольфсбург
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+