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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 03 ноября 2024
Фрайбург
03.11.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Майнц
90'
+3
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
П. Небель
Желтая карточка
К. Сильдийя
90'
+2
90'
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Каси
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Р. Доан
88'
74'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Н. Амири
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ж. Адаму
72'
70'
Желтая карточка
Ш. Белл
Замена
М. Розенфельдер
️️️️
Ф. Линхарт
66'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
66'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
М. Эггештайн
66'
46'
Замена
А. Зиб
️️️️
Ж. Буркардт
44'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
20
Доан
18
Динкчи
20
Адаму
4-1-2-2-1
27
Центнер
2
Мвене
16
Белл
5
Ляйтш
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
7
Джэ Сон
9
Буркардт
3
Линхарт
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
8
Эггештайн
27
Хефлер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
10
Амири
20
Хонг
20
Хонг
10
Амири
8
Небель
18
Ферачниг
18
Ферачниг
8
Небель
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Фрайбург - Майнц
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
12
Офсайды
2
2
Количество передач
480
459
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.53
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Европа-Парк
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