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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 01 ноября 2024
Байер
01.11.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Штутгарт
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
86'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Андрих
86'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
86'
80'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Э. Мийо
80'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Э. Билал Туре
69'
Желтая карточка
А. Штиллер
68'
Желтая карточка
А. Чейз
58'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Ф. Ридер
58'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
М. Миттельштадт
56'
Желтая карточка
Э. Мийо
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Н. Мукиэле
54'
52'
Желтая карточка
А. Каразор
Желтая карточка
Г. Джака
51'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
42'
Желтая карточка
Р. Андрих
30'
8'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Левелинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
40
Франсис Оньека
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
8
Андрих
7
Вирц
22
Бонифаци
3-3-1-3
1
Нюбель
91
Чейз
24
Руо
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
18
Левелинг
19
Туре
26
Ундав
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
20
Мукиэле
7
Хофманн
7
Хофманн
20
Мукиэле
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
20
Мийо
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
20
Мийо
18
Левелинг
32
Ридер
32
Ридер
18
Левелинг
Ридер
10
Фюрих
10
Фюрих
Ридер
19
Туре
9
Демирович
9
Демирович
19
Туре
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
3
4
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
14
Офсайды
9
0
Количество передач
447
433
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.25
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- : -
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Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
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