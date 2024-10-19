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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 19 октября 2024
Фрайбург
19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
34'
В. Грифо
37'
Ф. Линхарт
45+1'
К. Гюнтер
65'
Ф. Тиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Аугсбург
89'
Желтая карточка
М. Кемюр
Замена
Ж. Макенго
️️️️
К. Гюнтер
87'
85'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Ониика
78'
Замена
М. Кемюр
️️️️
Э. Реджбечай
Замена
М. Розенфельдер
️️️️
Р. Доан
77'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
В. Грифо
76'
65'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Тиц
Пас отдал
А. Клод-Морис
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Э. Динкчи
65'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ж. Адаму
65'
56'
Замена
А. Майер
️️️️
С. Эссенде
46'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
М. Вольф
46'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Якич
ГОЛ! 3:0!
К. Гюнтер
Пас отдал
Р. Доан
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ф. Линхарт
Пас отдал
В. Грифо
37'
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
Пас отдал
Э. Динкчи
34'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
10
Мерт Кемюр
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
20
Доан
20
Адаму
18
Динкчи
3-3-2-2
22
Лабрович
14
Гаувелеув
35
Матсима
5
Бауэр
27
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
9
Тиц
99
Эссенде
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
20
Доан
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
20
Доан
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
18
Динкчи
24
Муслия
24
Муслия
18
Динкчи
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
99
Эссенде
10
Майер
10
Майер
99
Эссенде
27
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
27
Вольф
37
Реджбечай
10
Кемюр
10
Кемюр
37
Реджбечай
18
Якич
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
18
Якич
16
Ониика
9
Мунье
9
Мунье
16
Ониика
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
7
Офсайды
0
2
Количество передач
578
429
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.56
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Европа-Парк
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