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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 04 октября 2024
Аугсбург
04.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
39'
К. Шлоттербек
65'
А. Клод-Морис
72'
Т. Кляйнденст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Желтая карточка
М. Бауэр
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Р. Хак
88'
Желтая карточка
Л. Нец
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Э. Реджбечай
85'
84'
Желтая карточка
Г. Ранос
81'
Замена
Г. Ранос
️️️️
А. Плеа
76'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Д. Скалли
Желтая карточка
Э. Реджбечай
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
К. Штегер
Замена
К. Матсима
️️️️
К. Шлоттербек
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Клод-Морис
65'
64'
Замена
Р. Хак
️️️️
Т. Чванчара
64'
Замена
Р. Райц
️️️️
Ф. Сандер
59'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
С. Мунье
57'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
М. Вольф
57'
46'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Н. Эльведи
ГОЛ! 1:0!
К. Шлоттербек
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-3-2-2
22
Лабрович
5
Бауэр
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
27
Вольф
16
Ониика
37
Реджбечай
9
Тиц
9
Мунье
4-1-1-1-3
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
16
Сандер
7
Штегер
11
Кляйнденст
70
Чванчара
14
Плеа
13
Шлоттербек
35
Матсима
35
Матсима
13
Шлоттербек
27
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
27
Вольф
37
Реджбечай
97
Йенсен
97
Йенсен
37
Реджбечай
9
Мунье
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
9
Мунье
30
Эльведи
5
Фридрих
5
Фридрих
30
Эльведи
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
16
Сандер
21
Райц
21
Райц
16
Сандер
70
Чванчара
25
Хак
25
Хак
70
Чванчара
14
Плеа
22
Ранос
22
Ранос
14
Плеа
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
2
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
15
Офсайды
3
2
Количество передач
303
597
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.58
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Аугсбург Арена
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