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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 06 октября 2024
Айнтрахт
06.10.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Бавария
22'
О. Мармуш
35'
У. Экитике
90+4'
О. Мармуш
15'
К. Мин-Джэ
38'
Д. Упамекано
53'
М. Олисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бавария
Желтая карточка
О. Мармуш
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
О. Мармуш
Пас отдал
Э. Эбимбе
90'
+4
90'
+1
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Павлович
90'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Упамекано
90'
Замена
К. Лаймер
️️️️
М. Олисе
Замена
Д. Узун
️️️️
Ф. Шаиби
80'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
А. Кнауфф
75'
Замена
М. Гетце
️️️️
Х. Ларссон
75'
72'
Замена
М. Тель
️️️️
Г. Кейн
66'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
У. Экитике
66'
53'
ГОЛ! 2:3!
М. Олисе
Пас отдал
Г. Кейн
Замена
М. Дауд
️️️️
Э. Скири
46'
43'
Желтая карточка
Т. Мюллер
38'
ГОЛ! 2:2!
Д. Упамекано
Пас отдал
М. Олисе
ГОЛ! 2:1!
У. Экитике
Пас отдал
О. Мармуш
35'
ГОЛ! 1:1!
О. Мармуш
Пас отдал
А. Кнауфф
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Мин-Джэ
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Сантос
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
22
Экитике
7
Кнауфф
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Кейн
6
Скири
81
Дауд
81
Дауд
6
Скири
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
15
Ларссон
27
Гетце
27
Гетце
15
Ларссон
22
Экитике
29
Эбимбе
29
Эбимбе
22
Экитике
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
2
Упамекано
15
Дайер
15
Дайер
2
Упамекано
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
17
Олисе
27
Лаймер
27
Лаймер
17
Олисе
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
11
Нарушения
10
6
Офсайды
3
5
Количество передач
308
853
Сейвы
10
1
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.86
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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