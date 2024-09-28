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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 28 сентября 2024
Бавария
28.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Байер
39'
А. Павлович
31'
Р. Андрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Байер
90'
+1
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ф. Вирц
90'
+1
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Гримальдо
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Г. Кейн
86'
78'
Замена
Н. Телла
️️️️
В. Бонифаци
Замена
К. Лаймер
️️️️
Р. Геррейру
78'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
78'
71'
Желтая карточка
А. Гримальдо
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
65'
58'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Терье
57'
Желтая карточка
Ф. Вирц
ГОЛ! 1:1!
А. Павлович
39'
32'
Желтая карточка
Р. Андрих
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Андрих
Пас отдал
Г. Джака
Желтая карточка
Д. Упамекано
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
7
Вирц
25
Паласиос
25
Паласиос
7
Вирц
22
Бонифаци
23
Телла
23
Телла
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
15
Количество передач
714
322
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.07
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
75000
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