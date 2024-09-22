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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - РБ Лейпциг
Санкт-Паули - РБ Лейпциг: обзор матча 22 сентября 2024
Санкт-Паули
22.09.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - РБ Лейпциг
Замена
С. Бэнкс
️️️️
О. Афолаян
89'
Замена
К. Меткалф
️️️️
К. Бухалфа
82'
74'
Замена
А. Силва
️️️️
Б. Шешко
74'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Раум
Желтая карточка
Э. Саад
71'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
М. Салиакас
69'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Й. Эггештайн
69'
62'
Замена
А. Нуса
️️️️
К. Баумгартнер
62'
Замена
А. Вермерен
️️️️
А. Айдара
61'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Ю. Поульсен
Желтая карточка
Ф. Треу
29'
24'
Желтая карточка
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
6
Хауке Валь
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
99
Эльйиф Эльмас
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
2-1-3-1-3
22
Васили
29
Треу
2
Салиакас
11
Бухалфа
8
Смит
36
Ирвин
5
Метс
11
Саад
19
Эггештайн
21
Афолаян
6
Валь
4-2-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
16
Клостерманн
4
Орбан
22
Раум
21
Айдара
13
Зайвальд
7
Симонс
14
Баумгартнер
30
Шешко
15
Поульсен
11
Бухалфа
24
Меткалф
24
Меткалф
11
Бухалфа
21
Афолаян
17
Бэнкс
17
Бэнкс
21
Афолаян
2
Салиакас
25
Дзвигала
25
Дзвигала
2
Салиакас
19
Эггештайн
9
Гилявоги
9
Гилявоги
19
Эггештайн
22
Раум
23
Хенрикс
23
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
14
Баумгартнер
7
Нуса
7
Нуса
14
Баумгартнер
15
Поульсен
17
Опенда
17
Опенда
15
Поульсен
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
Остались в запасе
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Санкт-Паули - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
8
Офсайды
2
1
Количество передач
327
754
Сейвы
5
4
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.48
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Миллернтор
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