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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 20 сентября 2024
Аугсбург
20.09.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
25'
К. Шлоттербек
57'
С. Эссенде
13'
А. Зиб
15'
Ж. Буркардт
49'
Ж. Буркардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Майнц
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
90'
+12
Желтая карточка
Э. Реджбечай
90'
+11
90'
+7
Желтая карточка
С. Видмер
90'
Желтая карточка
Д. Кор
88'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Буркардт
88'
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Каси
Желтая карточка
Ф. Ониика
84'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
М. Вольф
80'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Э. Реджбечай
80'
Замена
Ф. Тиц
️️️️
Р. Варгас
72'
Красная карточка
С. Эссенде
70'
63'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
Х. Хонг
Замена
А. Майер
️️️️
К. Якич
61'
ГОЛ! 2:3!
С. Эссенде
Пас отдал
Д. Яннулис
57'
49'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Х. Хонг
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Бауэр
46'
39'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Зиб
35'
Вторая желтая
Н. Амири
33'
Желтая карточка
Н. Амири
28'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
ГОЛ! 1:2!
К. Шлоттербек
Пас отдал
Д. Гаувелеув
25'
15'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Ф. Мвене
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиб
Пас отдал
Ф. Мвене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Лабрович
5
Бауэр
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
27
Вольф
16
Ониика
37
Реджбечай
11
Варгас
99
Эссенде
4-1-3-2
27
Центнер
2
Мвене
4
Йенц
21
Ханше-Ольсен
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
20
Хонг
9
Буркардт
9
Зиб
18
Якич
10
Майер
10
Майер
18
Якич
37
Реджбечай
97
Йенсен
97
Йенсен
37
Реджбечай
5
Бауэр
9
Мунье
9
Мунье
5
Бауэр
11
Варгас
9
Тиц
9
Тиц
11
Варгас
27
Вольф
7
Кабадайи
7
Кабадайи
27
Вольф
20
Хонг
5
Ляйтш
5
Ляйтш
20
Хонг
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
9
Зиб
25
Баркок
25
Баркок
9
Зиб
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Буркардт
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Лассе Рис
ВР
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Аугсбург - Майнц
3
1
1
4
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
14
1
Нарушения
7
12
Офсайды
1
2
Количество передач
539
202
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
57
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.79
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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