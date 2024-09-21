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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 21 сентября 2024
Айнтрахт
21.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
31'
Х. Ларссон
80'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
Замена
М. Дауд
️️️️
Х. Ларссон
85'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
О. Мармуш
85'
ГОЛ! 2:0!
О. Мармуш
Пас отдал
Ж. Бахоя
80'
79'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Р. Райц
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
А. Кнауфф
78'
Замена
И. Матанович
️️️️
У. Экитике
78'
71'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Н. Н'Гуму
71'
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Ю. Вайгль
71'
Замена
А. Плеа
️️️️
Р. Хак
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Ф. Шаиби
70'
Желтая карточка
А. Теате
39'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ларссон
Пас отдал
А. Кнауфф
31'
13'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Сантос
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
22
Экитике
22
Мармуш
4-1-1-3-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
21
Райц
29
Н'Гуму
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
22
Мармуш
27
Нкунку
27
Нкунку
22
Мармуш
15
Ларссон
81
Дауд
81
Дауд
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
8
Шаиби
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Шаиби
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
21
Райц
10
Нойхаус
10
Нойхаус
21
Райц
5
Вайгль
16
Сандер
16
Сандер
5
Вайгль
29
Н'Гуму
70
Чванчара
70
Чванчара
29
Н'Гуму
25
Хак
14
Плеа
14
Плеа
25
Хак
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
19
25
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
367
639
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
12
Удары из пределов штрафной
13
16
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.62
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Дойче банк Парк
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