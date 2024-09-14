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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хольштайн - Бавария
Хольштайн - Бавария: обзор матча 14 сентября 2024
Хольштайн
14.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 6
Завершен
Бавария
82'
А. Гигович
1'
Д. Мусиала
7'
Г. Кейн
13'
Н. Ремберг (АГ)
43'
Г. Кейн
65'
М. Олисе
90+1'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Бавария
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:6!
Г. Кейн
ГОЛ! 1:5!
А. Гигович
Пас отдал
Т. Пухач
82'
81'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Замена
А. Гигович
️️️️
Л. Холтби
76'
Замена
Л. Розенбом
️️️️
Ф. Порат
76'
76'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Коман
65'
ГОЛ! 0:5!
М. Олисе
Пас отдал
А. Дэвис
64'
Замена
К. Лаймер
️️️️
С. Боэ
64'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Р. Геррейру
Замена
Ф. Арп
️️️️
Ш. Мачино
64'
46'
Замена
М. Олисе
️️️️
С. Гнабри
46'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
Замена
М. Гешвилль
️️️️
П. Эррас
46'
Замена
Т. Пухач
️️️️
Д. Яворчек
46'
43'
ГОЛ! 0:4!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Коман
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Н. Ремберг
7'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
С. Гнабри
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-1-3-4
37
Яворчек
5
Йоханссон
8
Беккер
4
Эррас
4
Кнудсен
21
Ремберг
90
Холтби
1
Вайнер
18
Мачино
11
Пихлер
27
Порат
4-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
36
Палинья
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
37
Яворчек
27
Пухач
27
Пухач
37
Яворчек
27
Порат
23
Розенбом
23
Розенбом
27
Порат
90
Холтби
8
Гигович
8
Гигович
90
Холтби
4
Эррас
6
Гешвилль
6
Гешвилль
4
Эррас
18
Мачино
7
Арп
7
Арп
18
Мачино
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Хольштайн
Бавария
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хольштайн - Бавария
1
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
11
Количество передач
319
800
Сейвы
7
0
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.27
3.25
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
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