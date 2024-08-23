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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 23 августа 2024
Боруссия М
23.08.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Байер
59'
Н. Эльведи
85'
Т. Кляйнденст
12'
Г. Джака
38'
Ф. Вирц
90+11'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Байер
Желтая карточка
С. Ляйнер
90'
+13
90'
+11
ГОЛ! 2:3!
Ф. Вирц
90'
+11
Пенальти не реализован!
Ф. Вирц
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Ф. Онора
90'
+6
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Т. Кляйнденст
90'
+6
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Л. Нец
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
К. Штегер
85'
82'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Р. Андрих
82'
Замена
А. Адли
️️️️
В. Бонифаци
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Р. Райц
71'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
А. Плеа
71'
65'
Замена
М. Терье
️️️️
Й. Хофманн
ГОЛ! 1:2!
Н. Эльведи
59'
38'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вирц
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К)
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Омлин
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
21
Райц
7
Штегер
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
25
Нец
2
Чародиа
2
Чародиа
25
Нец
9
Онора
22
Ляйнер
22
Ляйнер
9
Онора
21
Райц
16
Сандер
16
Сандер
21
Райц
11
Кляйнденст
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
11
Кляйнденст
14
Плеа
70
Чванчара
70
Чванчара
14
Плеа
8
Андрих
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Андрих
7
Хофманн
11
Терье
11
Терье
7
Хофманн
22
Бонифаци
21
Адли
21
Адли
22
Бонифаци
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
Всего ударов по воротам
14
26
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
7
Офсайды
2
0
Количество передач
443
612
Сейвы
7
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.56
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Боруссия-Парк
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