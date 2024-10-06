Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 06 октября 2024
Алавес
06.10.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
7'
Р. Левандовски
22'
Р. Левандовски
32'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Барселона
86'
Желтая карточка
Ж. Мартин
81'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
А. Бальде
81'
Замена
Ж. Мартин
️️️️
И. Мартинес
Замена
Х. Хордан
️️️️
А. Бланко
78'
67'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Э. Форт
67'
Замена
А. Фати
️️️️
Л. Ямаль
Замена
Кике
️️️️
Т. Мартинес
57'
Замена
Т. Конечны
️️️️
Стоичков
57'
Желтая карточка
С. Моуриньо
54'
53'
Желтая карточка
И. Мартинес
Замена
М. Диарра
️️️️
Н. Теналья
46'
32'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Э. Гарсия
Желтая карточка
Н. Теналья
31'
22'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
6'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Кике
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-2-2
1
Сивера
23
Санчес
6
Моуриньо
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
6
Гевара
21
Реббах
7
Висенте
11
Мартинес
19
Стоичков
4-1-1-3-1
1
Пенья
22
Форт
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
9
Торрес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
14
Теналья
24
Диарра
24
Диарра
14
Теналья
8
Бланко
19
Хордан
19
Хордан
8
Бланко
19
Стоичков
17
Конечны
17
Конечны
19
Стоичков
11
Мартинес
19
Кике
19
Кике
11
Мартинес
26
Мартинес
18
Мартин
18
Мартин
26
Мартинес
22
Форт
23
Кунде
23
Кунде
22
Форт
9
Торрес
24
Гарсия
24
Гарсия
9
Торрес
3
Бальде
21
де Йонг
21
де Йонг
3
Бальде
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
Остались в запасе
Алавес
Барселона
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Алавес - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
13
8
Офсайды
11
3
Количество передач
230
660
Сейвы
6
2
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.69
2.49
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Барселона
Примера. «Реал» внезапно проиграл на «Бернабеу» «Алавесу» (1:2), Джуда удалили за симуляцию
00:56
1
«Реал» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:00
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:41
Примера. «Реал» внезапно проиграл на «Бернабеу» «Алавесу» (1:2), Джуда удалили за симуляцию
00:56
1
«Реал» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:00
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+