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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Лада-Тольятти
Крылья Советов - Лада-Тольятти: обзор матча 21 августа 1996
Крылья Советов
21.08.1996, среда, 00:00
Чемпионат России, 24 тур
3 : 1
Завершен
Лада-Тольятти
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Статистика матча Крылья Советов - Лада-Тольятти
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Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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08.11.2026
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12.10.2024
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28.09.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
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2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
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