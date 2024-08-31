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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 31 августа 2024
Валенсия
31.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
24'
У. Дуро
45+3'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Вильярреал
83'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
С. Каньос
️️️️
Л. Риоха
82'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
А. Алмейда
82'
77'
Желтая карточка
К. Фемения
77'
Замена
Х. Бернат
️️️️
А. Перес
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Х. Васкес
70'
Замена
Р. Мир
️️️️
У. Гильямон
69'
69'
Замена
Р. Террац
️️️️
Й. Пино
68'
Вторая желтая
П. Гуйе
Желтая карточка
У. Гильямон
62'
Желтая карточка
Пепелу
51'
50'
Желтая карточка
П. Гуйе
46'
Замена
И. Акомах
️️️️
Д. Парехо
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Перес
Пас отдал
С. Комесанья
42'
Желтая карточка
Й. Пино
Желтая карточка
У. Дуро
39'
ГОЛ! 1:0!
У. Дуро
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
(К)
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
6
Daniel Requena
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
21
Васкес
5
Таррега
3
Москера
14
Корреа
22
Гильямон
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
4-1-2-1-2
13
Конде
2
Фемения
39
Альбиоль
2
Кошта
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Пино
11
Барри
22
Перес
21
Васкес
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Васкес
8
Алмейда
8
Гуэрра
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
22
Гильямон
17
Мир
17
Мир
22
Гильямон
22
Перес
24
Бернат
24
Бернат
22
Перес
10
Пино
11
Террац
11
Террац
10
Пино
10
Парехо
11
Акомах
11
Акомах
10
Парехо
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мартин Техон
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мартин Техон
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
3
1
4
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
14
3
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
479
372
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
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