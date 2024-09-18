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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 18 сентября 2024
Бетис
18.09.2024, среда, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
61'
Д. Ло Чельсо (П)
74'
Д. Ло Чельсо
90+3'
М. Арамбарри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Хетафе
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Арамбарри
Пас отдал
Д. Рико
Желтая карточка
Р. Силва
88'
Замена
Л. Авила
️️️️
В. Роке
86'
Замена
Хуанми
️️️️
Э. Абде
86'
Замена
И. Лосада
️️️️
Д. Ло Чельсо
78'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
П. Форнальс
77'
75'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Б. Йылдырым
ГОЛ! 2:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
М. Рока
74'
64'
Желтая карточка
Д. Рико
62'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
А. Сола
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ло Чельсо
61'
58'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
Замена
Р. Родригес
️️️️
Р. Перро
46'
46'
Замена
К. Перес
️️️️
П. Федерико
Желтая карточка
П. Форнальс
43'
Желтая карточка
Р. Перро
38'
15'
Желтая карточка
О. Альдрете
13'
Желтая карточка
К. Аленья
12'
Желтая карточка
А. Сола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К)
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Хетафе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
23
Карлес Перес
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
9
Роке
3-3-2-1-1
13
Сорья
20
Сола
2
Джене
15
Альдрете
2
Иглесиас
21
Уче
15
Рико
10
Аленья
6
Милья
19
Федерико
91
Йылдырым
15
Перро
15
Родригес
15
Родригес
15
Перро
8
Форнальс
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
14
Лосада
14
Лосада
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
9
Роке
6
Авила
6
Авила
9
Роке
20
Сола
8
Арамбарри
8
Арамбарри
20
Сола
19
Федерико
23
Перес
23
Перес
19
Федерико
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
35
Djordjije Medenica
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
32
Guillem Trilla
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
3
1
6
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
20
Офсайды
0
2
Количество передач
500
248
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
3.13
0.73
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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