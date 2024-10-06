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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 06 октября 2024
Ювентус
06.10.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
15'
Д. Влахович (П)
88'
Р. Марин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Кальяри
90'
+6
Желтая карточка
А. Дейола
Вторая желтая
Ф. Консейсау
89'
88'
Желтая карточка
Й. Мина
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Марин
Желтая карточка
А. Камбьясо
84'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
С. Мбангула
77'
77'
Замена
А. Дейола
️️️️
М. Адопо
76'
Замена
К. Мутандва
️️️️
Н. Цортеа
Желтая карточка
Ф. Консейсау
75'
Замена
Данило
️️️️
Н. Савона
70'
65'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Макумбу
Замена
У. МакКенни
️️️️
М. Локателли
62'
Замена
Д. Луис
️️️️
К. Тюрам
62'
57'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Б. Николас Виола
57'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Т. Ауджелло
Желтая карточка
Н. Савона
56'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Т. Коопмейнерс
46'
Желтая карточка
К. Тюрам
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Влахович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К)
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К)
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
4
Гатти
37
Савона
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
3-2-3-1-1
1
Скуффет
22
Мина
5
Луперто
33
Оберт
4
Цаппа
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
22
МакКенни
5
Локателли
8
Коопмейнерс
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Коопмейнерс
11
Мбангула
10
Йылдыз
10
Йылдыз
11
Мбангула
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
20
Цортеа
7
Мутандва
7
Мутандва
20
Цортеа
3
Ауджелло
11
Лувумбо
11
Лувумбо
3
Ауджелло
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Ювентус - Кальяри
4
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
702
236
Сейвы
1
7
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.12
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Альянц Стадиум
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