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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Венеция
Рома - Венеция: обзор матча 29 сентября 2024
Рома
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Венеция
74'
Б. Кристанте
83'
Н. Писилли
44'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Венеция
Желтая карточка
Б. Кристанте
90'
85'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Й. Похьянпало
Замена
М. Эрмосо
️️️️
М. Соуле
85'
84'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Кандела
ГОЛ! 2:1!
Н. Писилли
Пас отдал
Л. Паредес
83'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Л. Пеллегрини
80'
77'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Г. Ористанио
77'
Замена
М. Андерсен
️️️️
Х. Николусси Кавилья
76'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
ГОЛ! 1:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
Л. Пеллегрини
74'
67'
Желтая карточка
А. Кандела
Замена
Н. Писилли
️️️️
К. Коне
58'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Д. Манчини
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Й. Похьянпало
39'
Желтая карточка
Д. Идзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
1
Филип Станкович
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-2-3-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
3-2-3-1-1
66
Йоронен
27
Кандела
20
Свобода
21
Идзес
7
Дзампано
5
Хапс
41
Кавилья
6
Бусио
77
Эллертссон
11
Ористанио
20
Похьянпало
18
Соуле
22
Эрмосо
22
Эрмосо
18
Соуле
7
Пеллегрини
5
Паредес
5
Паредес
7
Пеллегрини
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
23
Манчини
8
Бальданци
8
Бальданци
23
Манчини
41
Кавилья
8
Андерсен
8
Андерсен
41
Кавилья
77
Эллертссон
77
Думбия
77
Думбия
77
Эллертссон
11
Ористанио
89
Чрнигой
89
Чрнигой
11
Ористанио
20
Похьянпало
9
Раймондо
9
Раймондо
20
Похьянпало
27
Кандела
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
27
Кандела
Остались в запасе
Рома
Венеция
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
1
Филип Станкович
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
1
Филип Станкович
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
22
18
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
581
248
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
11
7
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.54
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Олимпико
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