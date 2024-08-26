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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Комо
Кальяри - Комо: обзор матча 26 августа 2024
Кальяри
26.08.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Комо
44'
Р. Пикколи
53'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Комо
89'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Доссена
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Р. Пикколи
81'
Замена
А. Оберт
️️️️
Т. Ауджелло
81'
69'
Замена
С. Роберто
️️️️
Л. Маццителли
Замена
Д. Лападула
️️️️
З. Лувумбо
67'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Й. Мина
67'
Желтая карточка
Р. Марин
63'
Замена
М. Адопо
️️️️
М. Прати
60'
58'
Замена
А. Черри
️️️️
А. Белотти
58'
Замена
Н. Пас
️️️️
Л. Да Кунья
53'
ГОЛ! 1:1!
П. Кутроне
Пас отдал
А. Доссена
46'
Замена
М. Перроне
️️️️
М. Браунедер
ГОЛ! 1:0!
Р. Пикколи
Пас отдал
С. Луперто
44'
42'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
М. Прати
17'
12'
Желтая карточка
М. Браунедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
(К)
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Максимо Перроне
ОП
16
Янник Энгельхардт
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
22
Мина
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
14
Дейола
18
Марин
11
Лувумбо
91
Пикколи
3-3-1-3
25
Рейна
13
Доссена
93
Барба
5
Морено
6
Йовине
23
Браунедер
36
Маццителли
7
Стрефецца
7
Да Кунья
11
Белотти
10
Кутроне
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
22
Мина
19
Паломино
19
Паломино
22
Мина
18
Прати
8
Адопо
8
Адопо
18
Прати
11
Лувумбо
18
Лападула
18
Лападула
11
Лувумбо
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
13
Доссена
18
Гольданига
18
Гольданига
13
Доссена
23
Браунедер
5
Перроне
5
Перроне
23
Браунедер
36
Маццителли
6
Роберто
6
Роберто
36
Маццителли
7
Да Кунья
10
Пас
10
Пас
7
Да Кунья
11
Белотти
9
Черри
9
Черри
11
Белотти
Остались в запасе
Кальяри
Комо
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Кальяри - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
361
422
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.64
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Унипол Домус
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