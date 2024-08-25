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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 25 августа 2024
Торино
25.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
31'
И. Илич
49'
Ч. Адамс
26'
М. Ретеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Аталанта
Замена
А. Чаммальикелла
️️️️
С. Риччи
90'
+8
Замена
Я. Карамо
️️️️
Ч. Адамс
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
90'
+6
Пенальти не реализован!
М. Пашалич
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
90'
+2
Желтая карточка
Д. Сапата
89'
85'
Замена
Ф. Касса
️️️️
Эдерсон
85'
Замена
А. Манцони
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
Б. Соса
️️️️
М. Войвода
78'
77'
Желтая карточка
Б. Джимсити
70'
Замена
М. Палестра
️️️️
И. Хин
70'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Ретеги
Замена
А. Дембеле
️️️️
А. Тамез
67'
53'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
М. Брешианини
ГОЛ! 2:1!
Ч. Адамс
49'
Желтая карточка
И. Илич
40'
38'
Желтая карточка
И. Хин
ГОЛ! 1:1!
И. Илич
Пас отдал
Ч. Адамс
31'
29'
Желтая карточка
М. Пашалич
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Ретеги
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
91
Дуван Сапата
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
21
Федерико Касса
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
4-1-3-2
32
Милинкович-Савич
25
Масина
23
Войвода
23
Коко
19
Лазаро
61
Тамез
21
Риччи
17
Линетти
20
Илич
91
Сапата
19
Адамс
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
4
Хин
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
13
Эдерсон
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
23
Войвода
3
Соса
3
Соса
23
Войвода
61
Тамез
2
Дембеле
2
Дембеле
61
Тамез
21
Риччи
17
Чаммальикелла
17
Чаммальикелла
21
Риччи
19
Адамс
14
Карамо
14
Карамо
19
Адамс
17
Де Кетеларе
52
Манцони
52
Манцони
17
Де Кетеларе
13
Эдерсон
21
Касса
21
Касса
13
Эдерсон
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
4
Хин
2
Палестра
2
Палестра
4
Хин
Остались в запасе
Торино
Аталанта
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
3
4
Всего ударов по воротам
13
25
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
14
Офсайды
1
0
Количество передач
347
462
Сейвы
8
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.43
3.04
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Стадио Олимпико
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