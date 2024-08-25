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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Насаф - Андижан
Насаф - Андижан: обзор матча 25 августа 2024
Насаф
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Узбекистан. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Андижан
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Насаф - Андижан
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
- : -
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Насаф
2 : 0
21.11.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бухара
0 : 1
08.11.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Локомотив Ташкент
0 : 0
17.10.2026
Насаф
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
- : -
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
Андижан
0 : 2
24.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Сурхан
0 : 0
19.11.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Навбахор
1 : 0
31.10.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Динамо Сам
1 : 1
25.10.2026
Андижан
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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
4 сентября
«Аль-Шарджа» – «Насаф»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.63
15 февраля
«Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 20:05
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025
2025.09.29 15:35
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.28 09:31
«Аль-Шарджа» – «Насаф»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.63
15 февраля
«Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 20:05
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025
2025.09.29 15:35
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.28 09:31
Товарищеский матч. «Спартак» победил в Турции «Насаф» (3:1)
2025.02.24 18:52
22
Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
4 сентября
Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб
2024.02.13 11:49
Товарищеский матч. Гол Заболотного помог ЦСКА победить «Андижан» (2:0)
2024.02.01 17:57
1
Дзагоев посетил матч ЦСКА с «Андижаном» – Акинфеев назвал его «психом»
2024.02.01 17:04
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