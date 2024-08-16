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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Динамо Сам - ОКМК
Динамо Сам - ОКМК: обзор матча 16 августа 2024
Динамо Сам
16.08.2024, пятница, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 16 тур
3 : 2
Завершен
ОКМК
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Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Динамо Сам
- : -
03.12.2026
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Нефтчи
2 : 2
28.11.2026
Динамо Сам
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Динамо Сам
0 : 1
22.11.2026
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1 : 3
06.11.2026
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Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Машал
0 : 3
31.10.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Динамо Сам
1 : 1
25.10.2026
Андижан
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
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- : -
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
ОКМК
0 : 1
24.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
ОКМК
0 : 1
20.11.2026
Кызылкум
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2 : 1
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