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Урал - Ротор

17.07.1996, Среда, 00:00 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Чемпионат России, 17 тур Уралмаш - Ротор
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Ротор 1:2 Урал
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Урал 5:0 Ротор
Чемпионат России 1994
29 тур
28 октября, пятница 00:00 Урал 0:0 Ротор
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Ротор 1:1 Урал
Чемпионат России 1993
26 тур
1 сентября, среда 00:00 Ротор 3:2 Урал
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Урал 0:3 Ротор
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
7 ноября, суббота 00:00 Урал 2:1 Ротор
Первый этап, 5 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Ротор 2:2 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 34 21 9 4 70:34 +36 72
2. Алания 34 22 6 6 64:35 +29 72
3. Ротор 34 21 7 6 58:27 +31 70
4. Динамо М 34 20 7 7 60:35 +25 67
5. ЦСКА 34 20 6 8 58:35 +23 66
6. Локомотив 34 15 10 9 46:31 +15 55
7. Балтика 34 12 10 12 44:35 +9 46
8. Локомотив НН 34 13 6 15 39:50 -11 45
9. Крылья Советов 34 12 9 13 31:38 -7 45
10. Зенит 34 13 4 17 32:37 -5 43
11. Ростов 34 11 8 15 58:60 -2 41
12. Торпедо М 34 10 11 13 42:51 -9 41
13. Черноморец Нв 34 11 6 17 38:51 -13 39
14. КАМАЗ 34 10 6 18 43:57 -14 36
15. Жемчужина 34 10 6 18 38:57 -19 36
16. Урал 34 8 9 17 38:57 -19 33
17. Текстильщик 34 4 12 18 25:48 -23 24
18. Лада-Тольятти 34 4 6 24 18:64 -46 18
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