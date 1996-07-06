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Спартак - Торпедо

06.07.1996, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России, 15 тур Спартак - Торпедо
Чемпионат России 1995
25 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 5:0 Торпедо
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Торпедо 1:2 Спартак
Чемпионат России 1994
23 тур
10 сентября, суббота 00:00 Торпедо 2:2 Спартак
15 тур
4 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
28 тур
20 сентября, понедельник 00:00 Спартак 0:0 Торпедо
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Спартак
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Спартак 1:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 34 21 9 4 70:34 +36 72
2. Алания 34 22 6 6 64:35 +29 72
3. Ротор 34 21 7 6 58:27 +31 70
4. Динамо М 34 20 7 7 60:35 +25 67
5. ЦСКА 34 20 6 8 58:35 +23 66
6. Локомотив 34 15 10 9 46:31 +15 55
7. Балтика 34 12 10 12 44:35 +9 46
8. Локомотив НН 34 13 6 15 39:50 -11 45
9. Крылья Советов 34 12 9 13 31:38 -7 45
10. Зенит 34 13 4 17 32:37 -5 43
11. Ростов 34 11 8 15 58:60 -2 41
12. Торпедо М 34 10 11 13 42:51 -9 41
13. Черноморец Нв 34 11 6 17 38:51 -13 39
14. КАМАЗ 34 10 6 18 43:57 -14 36
15. Жемчужина 34 10 6 18 38:57 -19 36
16. Урал 34 8 9 17 38:57 -19 33
17. Текстильщик 34 4 12 18 25:48 -23 24
18. Лада-Тольятти 34 4 6 24 18:64 -46 18
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