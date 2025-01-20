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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 20 января 2025
Челси
20.01.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
24'
Т. Адарабиойо
60'
М. Кукурелья
65'
Н. Мадуэке
45+5'
М. Доэрти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Р. Санчес
90'
+4
90'
Желтая карточка
Н. Семеду
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Палмер
84'
Замена
А. Дисаси
️️️️
Р. Джеймс
77'
Замена
М. Густо
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
77'
74'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
П. Сарабия
74'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Андре
74'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Р. Айт Нури
Желтая карточка
М. Кайседо
70'
ГОЛ! 3:1!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Т. Чалоба
65'
Замена
Д. Санчо
️️️️
П. Нету
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Кукурелья
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
60'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
45'
+7
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Доэрти
41'
Желтая карточка
Андре
ГОЛ! 1:0!
Т. Адарабиойо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К)
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
10
Палмер
3-3-1-1-2
1
Са
27
Семеду
14
Буэно
12
Агбаду
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
10
Кунья
22
Ларсен
24
Джеймс
5
Дисаси
5
Дисаси
24
Джеймс
8
Дьюсбери-Холл
27
Густо
27
Густо
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
19
Санчо
19
Санчо
7
Нету
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
21
Айт Нури
21
Гомеш
21
Гомеш
21
Айт Нури
7
Андре
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Андре
7
Сарабия
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Сарабия
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
3
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
14
Офсайды
5
2
Количество передач
559
328
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.15
0.86
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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