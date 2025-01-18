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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ливерпуль
Брентфорд - Ливерпуль: обзор матча 18 января 2025
Брентфорд
18.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
90+1'
Д. Нуньес
90+3'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ливерпуль
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Х. Эллиот
90'
+1
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
87'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
К. Гакпо
Замена
М. Йенсен
️️️️
М. Дамсгор
81'
80'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Собослаи
80'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
М. Расмуссен
69'
Желтая карточка
К. Нергор
68'
Замена
К. Шаде
️️️️
В. Янельт
66'
65'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
65'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
43'
Желтая карточка
Д. Собослаи
8'
Желтая карточка
К. Цимикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
21
Цимикас
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
27
Янельт
7
Шаде
7
Шаде
27
Янельт
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
Остались в запасе
Брентфорд
Ливерпуль
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль
2
3
Всего ударов по воротам
11
37
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
15
Нарушения
6
14
Офсайды
6
0
Количество передач
315
484
Сейвы
6
7
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
14
Блокированные удары
1
15
Удары из пределов штрафной
9
28
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
3.46
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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