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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 04 января 2025
Брайтон
04.01.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
61'
Ж. Педро (П)
16'
И. Нванери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Арсенал
90'
Желтая карточка
Р. Калафьори
84'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
Я. Минте
82'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Игор
66'
Желтая карточка
Й. Велтман
64'
64'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Жоржиньо
Замена
К. Митома
️️️️
С. Адингра
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Педро
61'
Замена
Я. Минте
️️️️
Б. Груда
46'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. О'Райли
46'
46'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
И. Нванери
45'
+1
Желтая карточка
И. Нванери
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Нванери
Пас отдал
М. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жуан Педро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-3-2-1
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
34
Велтман
44
Игор
20
Балеба
26
Аяри
33
О'Райли
7
Адингра
10
Груда
9
Педро
3-1-4-1-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
21
Жоржиньо
23
Мерино
18
Нванери
18
Парти
19
Троссард
9
Жезус
44
Игор
4
Уэбстер
4
Уэбстер
44
Игор
7
Адингра
22
Митома
22
Митома
7
Адингра
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
33
О'Райли
10
Рюттер
10
Рюттер
33
О'Райли
21
Жоржиньо
8
Эдегор
8
Эдегор
21
Жоржиньо
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Нванери
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
14
Офсайды
0
3
Количество передач
423
514
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.84
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Фалмер
Новости команд
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