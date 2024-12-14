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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун: обзор матча 14 декабря 2024
Вулверхэмптон
14.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
72'
М. Кунья
15'
М. Доэрти (АГ)
90+4'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
90'
+5
Желтая карточка
Д. Тэйлор
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Тэйлор
Пас отдал
Д. Кларк
84'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
84'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
У. Бернс
75'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Чаплин
75'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Й. Каюсте
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
Г. Гедеш
72'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ж. Беллегард
72'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
М. Доэрти
64'
62'
Желтая карточка
Г. Кларк
Замена
Т. Дойл
️️️️
Андре
46'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
45'
+1
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Доэрти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К)
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Андре
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
3-4-1-2
26
Джонстон
27
Семеду
24
Тоти
14
Буэно
21
Айт Нури
99
Лемина
7
Андре
2
Доэрти
27
Беллегард
10
Кунья
22
Ларсен
4-1-1-1-3
49
Мурич
15
Берджесс
26
О'Ши
4
Кларк
3
Дэвис
2
Каюсте
8
Морси
20
Хатчинсон
19
Делап
8
Чаплин
7
Бернс
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
2
Доэрти
11
Гедеш
11
Гедеш
2
Доэрти
27
Беллегард
7
Хванг
7
Хванг
27
Беллегард
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
8
Чаплин
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Чаплин
2
Каюсте
47
Кларк
47
Кларк
2
Каюсте
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
9
Офсайды
2
4
Количество передач
477
410
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.26
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Мулинекс
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