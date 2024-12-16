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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Вест Хэм
Борнмут - Вест Хэм: обзор матча 16 декабря 2024
Борнмут
16.12.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
90'
Э. Унал
87'
Л. Пакета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Вест Хэм
90'
+5
Замена
К. Кейси
️️️️
А. Ван-Биссака
ГОЛ! 1:1!
Э. Унал
90'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Пакета
Замена
Э. Унал
️️️️
Эванилсон
80'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
80'
75'
Замена
О. Скарлс
️️️️
М. Кудус
75'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Э. Альварес
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Семеньо
68'
Замена
Т. Адамс
️️️️
А. Смит
68'
62'
Желтая карточка
Э. Альварес
56'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
К. Солер
23'
Желтая карточка
К. Солер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
16
Ben Winterburn
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
4
Хейсен
6
Забарный
15
Смит
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
11
Уаттара
9
Эванилсон
42
Семеньо
4-2-1-3
22
Фабиански
34
Цоуфал
3
Килман
15
Мавропанос
29
Ван-Биссака
28
Соучек
4
Альварес
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
11
Пакета
15
Смит
12
Адамс
12
Адамс
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
42
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
42
Семеньо
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
29
Ван-Биссака
16
Кейси
16
Кейси
29
Ван-Биссака
20
Кудус
30
Скарлс
30
Скарлс
20
Кудус
4
Альварес
38
Саммервил
38
Саммервил
4
Альварес
18
Солер
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Солер
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
23
Альфонсе Ареоля
ВР
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
61
Льюис Орфорд
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
3
Всего ударов по воротам
29
16
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
6
Нарушения
6
11
Офсайды
1
1
Количество передач
433
415
Сейвы
2
8
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
14
7
Удары из пределов штрафной
16
13
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.79
2.03
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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