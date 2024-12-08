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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 08 декабря 2024
Лестер
08.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
86'
Д. Варди
90+1'
Б. Рид
37'
Т. Лэмпти
79'
Я. Минте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Брайтон
ГОЛ! 2:2!
Б. Рид
Пас отдал
Д. Варди
90'
+1
89'
Замена
Игор
️️️️
К. Митома
Желтая карточка
Б. Сумаре
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Варди
86'
Замена
П. Дака
️️️️
Б. Эль-Ханнус
81'
Замена
В. Фас
️️️️
Я. Вестергор
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
Я. Минте
74'
Желтая карточка
М. Виффер
71'
Замена
Я. Минте
️️️️
Ж. Педро
71'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Я. Аяри
71'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ж. Айю
62'
Замена
Б. Рид
️️️️
К. МакАтир
62'
Замена
О. Скипп
️️️️
О. Ндиди
52'
46'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Балеба
41'
Желтая карточка
К. Балеба
37'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лэмпти
Пас отдал
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хермансен
34
Кристиансен
15
Коди
23
Вестергор
24
Джастин
34
Сумаре
4
Ндиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
10
Айю
9
Варди
4-2-1-3
1
Вербрюгген
48
Лэмпти
5
Данк
6
ван Хеке
2
Эступиньян
20
Балеба
26
Аяри
22
Митома
10
Рюттер
9
Педро
11
Фергюсон
23
Вестергор
4
Фас
4
Фас
23
Вестергор
4
Ндиди
34
Скипп
34
Скипп
4
Ндиди
20
МакАтир
14
Рид
14
Рид
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
27
Дака
27
Дака
11
Эль-Ханнус
10
Айю
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Айю
22
Митома
44
Игор
44
Игор
22
Митома
26
Аяри
33
О'Райли
33
О'Райли
26
Аяри
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
9
Педро
11
Минте
11
Минте
9
Педро
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Лестер - Брайтон
1
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
503
417
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.52
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
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- : -
01.12.2026
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1 : 0
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
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- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
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Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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