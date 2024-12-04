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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 04 декабря 2024
Саутгемптон
04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 5
Завершен
Челси
11'
Д. Арибо
7'
А. Дисаси
17'
К. Нкунку
34'
Н. Мадуэке
76'
К. Палмер
87'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Челси
87'
ГОЛ! 1:5!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Густо
79'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
К. Палмер
79'
Замена
Р. Вейга
️️️️
М. Кукурелья
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
М. Фернандеш
79'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Д. Бри
78'
76'
ГОЛ! 1:4!
К. Палмер
Пас отдал
К. Нкунку
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
К. Арчер
73'
72'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Н. Мадуэке
Замена
Б. Бреретон
️️️️
А. Армстронг
62'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Р. Фрейзер
62'
Желтая карточка
А. Армстронг
47'
Красная карточка
Д. Стивенс
39'
34'
ГОЛ! 1:3!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Ж. Феликс
17'
ГОЛ! 1:2!
К. Нкунку
Пас отдал
Н. Мадуэке
ГОЛ! 1:1!
Д. Арибо
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Дисаси
Пас отдал
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
3-2-1-2-2
1
Ламли
14
Бри
15
Вуд
5
Стивенс
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
10
Фрейзер
18
Фернандеш
10
Армстронг
9
Арчер
4-2-2-2
1
Йоргенсен
27
Густо
5
Дисаси
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
20
Мадуэке
10
Палмер
28
Нкунку
79
Феликс
18
Фернандеш
18
Тэйлор
18
Тэйлор
18
Фернандеш
9
Арчер
28
Сугавара
28
Сугавара
9
Арчер
14
Бри
5
Эдвардс
5
Эдвардс
14
Бри
10
Армстронг
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Армстронг
10
Фрейзер
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Фрейзер
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
10
Палмер
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Саутгемптон - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
14
Офсайды
3
1
Количество передач
429
530
Сейвы
6
3
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
22
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
5.29
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Сент-Мэри
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