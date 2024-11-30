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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун: обзор матча 30 ноября 2024
Ноттингем Форест
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
49'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Замена
Р. Соса
️️️️
К. Хадсон-Одои
88'
79'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
О. Хатчинсон
79'
Замена
Г. Кларк
️️️️
А. Туанзебе
Замена
Э. Эланга
️️️️
Ж. Силва
78'
Замена
Морато
️️️️
М. Гиббс-Уайт
78'
Замена
А. Морено
️️️️
Н. Уильямс
77'
74'
Замена
У. Бернс
️️️️
К. Чаплин
74'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Й. Каюсте
Замена
Н. Домингес
️️️️
Э. Андерсон
71'
64'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
51'
Желтая карточка
Й. Каюсте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вуд
49'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
43'
30'
Желтая карточка
Д. О'Ши
5'
Желтая карточка
А. Туанзебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-1-2-2
49
Мурич
4
Туанзебе
26
О'Ши
15
Берджесс
3
Дэвис
2
Каюсте
8
Морси
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
8
Чаплин
19
Делап
3
Уильямс
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
5
Морато
5
Морато
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
8
Домингес
8
Домингес
5
Андерсон
20
Силва
19
Эланга
19
Эланга
20
Силва
7
Хадсон-Одои
19
Соса
19
Соса
7
Хадсон-Одои
4
Туанзебе
4
Кларк
4
Кларк
4
Туанзебе
2
Каюсте
14
Тэйлор
14
Тэйлор
2
Каюсте
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
8
Чаплин
7
Бернс
7
Бернс
8
Чаплин
20
Хатчинсон
33
Бродхед
33
Бродхед
20
Хатчинсон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
1
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
5
16
Офсайды
3
1
Количество передач
307
379
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.63
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Сити Граунд
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