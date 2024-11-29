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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 29 ноября 2024
Брайтон
29.11.2024, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
29'
К. Митома
59'
Ф. Даунс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Саутгемптон
90'
+12
Желтая карточка
Т. Диблинг
Желтая карточка
М. Виффер
90'
+7
90'
+2
Замена
Б. Бреретон
️️️️
А. Армстронг
88'
Замена
К. Сулемана
️️️️
К. Арчер
Замена
Я. Минте
️️️️
Ж. Рюттер
88'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
79'
Замена
М. Виффер
️️️️
М. О'Райли
72'
Замена
С. Адингра
️️️️
Ж. Педро
72'
Замена
Л. Данк
️️️️
Т. Лэмпти
72'
66'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Ф. Даунс
66'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Ю. Сугавара
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Даунс
55'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
31'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
ГОЛ! 1:0!
К. Митома
Пас отдал
Т. Лэмпти
29'
Желтая карточка
М. О'Райли
16'
12'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
(К)
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
4-2-1-3
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
44
Игор
6
ван Хеке
48
Лэмпти
26
Аяри
33
О'Райли
22
Митома
10
Рюттер
9
Педро
18
Уэлбек
3-2-1-2-2
1
Ламли
5
Стивенс
4
Харвуд-Беллис
28
Сугавара
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
20
Диблинг
18
Фернандеш
9
Арчер
10
Армстронг
48
Лэмпти
5
Данк
5
Данк
48
Лэмпти
33
О'Райли
27
Виффер
27
Виффер
33
О'Райли
9
Педро
7
Адингра
7
Адингра
9
Педро
10
Рюттер
11
Минте
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
4
Даунс
18
Арибо
18
Арибо
4
Даунс
28
Сугавара
10
Фрейзер
10
Фрейзер
28
Сугавара
9
Арчер
7
Сулемана
7
Сулемана
9
Арчер
10
Армстронг
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Армстронг
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
23
Джейсон Стил
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
3
5
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
20
16
Офсайды
3
1
Количество передач
459
414
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.02
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Фалмер
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