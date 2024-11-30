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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Лестер
Брентфорд - Лестер: обзор матча 30 ноября 2024
Брентфорд
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Лестер
25'
Й. Висса
29'
К. Шаде
45+8'
К. Шаде
59'
К. Шаде
21'
Ф. Буонанотте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Лестер
Замена
М. Расмуссен
️️️️
С. ван ден Берг
83'
82'
Желтая карточка
Д. Джастин
80'
Замена
Б. Рид
️️️️
Ж. Айю
Замена
И. Тиаго
️️️️
К. Шаде
70'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
М. Дамсгор
70'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
К. Нергор
70'
64'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ф. Буонанотте
64'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
64'
Замена
О. Скипп
️️️️
Б. Сумаре
Желтая карточка
К. Льюис-Поттер
63'
ГОЛ! 4:1!
К. Шаде
Пас отдал
Н. Коллинс
59'
ГОЛ! 3:1!
К. Шаде
Пас отдал
М. Дамсгор
45'
+8
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
42'
35'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
К. Околи
ГОЛ! 2:1!
К. Шаде
29'
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Пас отдал
К. Шаде
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Буонанотте
Пас отдал
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
27
Виталий Янельт
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
9
Игор Тиаго
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-2-3-2
1
Флеккен
4
ван ден Берг
22
Коллинс
2
Пайннок
8
Йенсен
23
Нергор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
9
Висса
7
Шаде
3-3-1-1-2
1
Хермансен
4
Фас
15
Коди
5
Околи
24
Джастин
34
Сумаре
33
Томас
4
Ндиди
10
Буонанотте
9
Варди
10
Айю
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
2
Расмуссен
4
ван ден Берг
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
24
Дамсгор
14
Карвалью
14
Карвалью
24
Дамсгор
23
Нергор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
23
Нергор
7
Шаде
9
Тиаго
9
Тиаго
7
Шаде
5
Околи
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Околи
34
Сумаре
34
Скипп
34
Скипп
34
Сумаре
10
Айю
14
Рид
14
Рид
10
Айю
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
10
Буонанотте
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Буонанотте
Остались в запасе
Брентфорд
Лестер
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Брентфорд - Лестер
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
573
375
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.05
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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