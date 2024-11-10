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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ипсвич Таун
Тоттенхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 10 ноября 2024
Тоттенхэм
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
69'
Р. Бентанкур
31'
С. Шмодикс
43'
Л. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ипсвич Таун
90'
+8
Желтая карточка
О. Хатчинсон
90'
+3
Желтая карточка
Л. Дэвис
90'
+2
Замена
М. Луонго
️️️️
Й. Каюсте
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Б. Джонсон
84'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
84'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
78'
71'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
70'
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Делап
ГОЛ! 1:2!
Р. Бентанкур
Пас отдал
П. Порро
69'
Замена
Т. Вернер
️️️️
П. Сарр
66'
65'
Желтая карточка
Б. Джонсон
46'
Желтая карточка
Л. Делап
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Делап
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Л. Делап
21'
Желтая карточка
А. Туанзебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
7
Сон
22
Джонсон
21
Кулушевски
19
Соланке
3-3-1-2-1
49
Мурич
4
Туанзебе
15
Берджесс
26
О'Ши
2
Джонсон
2
Каюсте
3
Дэвис
8
Морси
20
Хатчинсон
11
Шмодикс
19
Делап
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
22
Джонсон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Джонсон
29
Сарр
11
Вернер
11
Вернер
29
Сарр
2
Каюсте
21
Луонго
21
Луонго
2
Каюсте
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ипсвич Таун
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Тоттенхэм - Ипсвич Таун
1
5
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
12
2
Нарушения
10
19
Количество передач
552
276
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.74
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 1
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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