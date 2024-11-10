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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 10 ноября 2024
Манчестер Юнайтед
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Лестер
17'
Б. Фернандеш
38'
В. Кристиансен (АГ)
82'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
88'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Айю
83'
Замена
К. МакАтир
️️️️
Д. Джастин
ГОЛ! 3:0!
А. Гарначо
Пас отдал
Б. Фернандеш
82'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Каземиро
79'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
75'
70'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
О. Ндиди
63'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
57'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Далот
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Кристиансен
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
А. Диалло
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
(К)
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
5
Угарте
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-1-2-2-1
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Сумаре
4
Ндиди
4
Уинкс
10
Буонанотте
7
Фатаву
10
Айю
2
Далот
35
Эванс
35
Эванс
2
Далот
5
Каземиро
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Каземиро
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
24
Джастин
20
МакАтир
20
МакАтир
24
Джастин
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
4
Ндиди
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
5
Офсайды
1
2
Количество передач
487
461
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.77
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
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