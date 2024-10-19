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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Эвертон
Ипсвич Таун - Эвертон: обзор матча 19 октября 2024
Ипсвич Таун
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
17'
И. Ндиайе
40'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Эвертон
Желтая карточка
Д. Тэйлор
90'
+3
82'
Замена
О. Мангала
️️️️
И. Ндиайе
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Делап
79'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Кларк
71'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Филлипс
71'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. О'Ши
63'
Замена
К. Чаплин
️️️️
У. Бернс
63'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Кин
Пас отдал
Д. Макнил
24'
Желтая карточка
М. Кин
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
15
Берджесс
26
Вулфенден
27
Филлипс
8
Морси
20
Хатчинсон
47
Кларк
7
Бернс
19
Делап
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
5
Гуйе
7
Ндиайе
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
26
О'Ши
4
Кларк
4
Кларк
26
О'Ши
27
Филлипс
14
Тэйлор
14
Тэйлор
27
Филлипс
47
Кларк
11
Шмодикс
11
Шмодикс
47
Кларк
7
Бернс
8
Чаплин
8
Чаплин
7
Бернс
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
7
Ндиайе
23
Мангала
23
Мангала
7
Ндиайе
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Эвертон
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ипсвич Таун - Эвертон
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
480
403
Сейвы
6
2
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.76
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Портмен Роуд
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