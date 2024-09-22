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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ноттингем Форест
Брайтон - Ноттингем Форест: обзор матча 22 сентября 2024
Брайтон
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
42'
Д. Хиншелвуд
45'
Д. Уэлбек
13'
К. Вуд (П)
70'
Р. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Л. Данк
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
К. Хадсон-Одои
83'
Вторая желтая
М. Гиббс-Уайт
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
П. Эступиньян
82'
72'
Замена
Морато
️️️️
К. Вуд
Замена
Ж. Педро
️️️️
Ж. Рюттер
71'
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Соса
Пас отдал
Ж. Силва
64'
Желтая карточка
Ж. Силва
Замена
Я. Минте
️️️️
С. Адингра
62'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Балеба
62'
60'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
59'
Замена
Р. Соса
️️️️
Э. Андерсон
46'
Желтая карточка
Н. Уильямс
46'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Морено
46'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Д. Уорд-Проус
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Эланга
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
45'
44'
Желтая карточка
О. Эйна
ГОЛ! 1:1!
Д. Хиншелвуд
Пас отдал
Я. Паул ван Хеке
42'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
39'
Желтая карточка
К. Балеба
25'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
5
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
19
Рамон Соса
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
20
Балеба
7
Адингра
22
Митома
10
Рюттер
18
Уэлбек
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
10
Гиббс-Уайт
30
Уорд-Проус
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
19
Эланга
9
Вуд
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
7
Адингра
11
Минте
11
Минте
7
Адингра
2
Эступиньян
11
Фергюсон
11
Фергюсон
2
Эступиньян
10
Рюттер
9
Педро
9
Педро
10
Рюттер
9
Вуд
5
Морато
5
Морато
9
Вуд
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
30
Уорд-Проус
22
Йетс
22
Йетс
30
Уорд-Проус
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
5
Андерсон
19
Соса
19
Соса
5
Андерсон
Остались в запасе
Брайтон
Ноттингем Форест
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Карлос Мигел
ВР
8
Николас Домингес
ЦП
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
8
Николас Домингес
ЦП
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брайтон - Ноттингем Форест
3
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
11
Офсайды
0
4
Количество передач
539
238
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.53
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Фалмер
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