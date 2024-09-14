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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 14 сентября 2024
Кристал Пэлас
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
47'
Ж. Матета
90+2'
Ж. Матета (П)
21'
Д. Варди
46'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Матета
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Коди
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Т. Митчелл
89'
83'
Замена
К. Коди
️️️️
Ж. Айю
Замена
И. Сарр
️️️️
Д. Муньос
81'
79'
Желтая карточка
Ж. Айю
76'
Замена
Х. Чодури
️️️️
О. Ндиди
72'
Замена
И. Фатаву
️️️️
С. Мавидиди
Замена
Д. Камада
️️️️
Н. Клайн
64'
52'
Желтая карточка
О. Ндиди
ГОЛ! 1:2!
Ж. Матета
Пас отдал
Т. Митчелл
47'
46'
ГОЛ! 0:2!
С. Мавидиди
Пас отдал
О. Ндиди
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ш. Дукур
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
О. Ндиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
3-3-1-1-2
1
Хендерсон
17
Клайн
6
Гехи
5
Лакруа
3
Митчелл
28
Дукур
27
Муньос
20
Уортон
10
Эзе
14
Матета
9
Нкетиа
4-1-2-3
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
5
Околи
34
Кристиансен
34
Скипп
4
Уинкс
4
Ндиди
45
Мавидиди
10
Айю
9
Варди
3
Митчелл
27
Шлупп
27
Шлупп
3
Митчелл
28
Дукур
19
Хьюз
19
Хьюз
28
Дукур
17
Клайн
18
Камада
18
Камада
17
Клайн
27
Муньос
7
Сарр
7
Сарр
27
Муньос
10
Айю
15
Коди
15
Коди
10
Айю
4
Ндиди
8
Чодури
8
Чодури
4
Ндиди
45
Мавидиди
7
Фатаву
7
Фатаву
45
Мавидиди
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
15
Офсайды
3
0
Количество передач
574
293
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.49
1.24
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
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