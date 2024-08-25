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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брентфорд
Ливерпуль - Брентфорд: обзор матча 25 августа 2024
Ливерпуль
25.08.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
13'
Л. Диас
70'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Брентфорд
90'
+4
Желтая карточка
Б. Мбемо
Замена
В. Эндо
️️️️
Р. Гравенберх
90'
+1
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
83'
73'
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
73'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
72'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
72'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Л. Диас
70'
66'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
М. Йенсен
66'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Льюис-Поттер
45'
Желтая карточка
М. Йенсен
40'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
Р. Гравенберх
38'
Желтая карточка
Д. Собослаи
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Жота
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-1-2-3
1
Флеккен
2
Расмуссен
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
23
Льюис-Поттер
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
8
Гравенберх
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
8
Йенсен
14
Карвалью
14
Карвалью
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Ливерпуль
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ливерпуль - Брентфорд
2
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
602
358
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.36
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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