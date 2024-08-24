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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Лестер
Фулхэм - Лестер: обзор матча 24 августа 2024
Фулхэм
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
18'
Э. Смит-Роу
70'
А. Ивоби
38'
В. Фас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
Я. Вестергор
Желтая карточка
Т. Кэрни
90'
+2
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Перейра
86'
85'
Замена
К. МакАтир
️️️️
В. Кристиансен
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
80'
Желтая карточка
Х. Уилсон
72'
71'
Замена
О. Скипп
️️️️
Ф. Буонанотте
71'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Д. Варди
ГОЛ! 2:1!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Робинсон
70'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Траоре
69'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Э. Смит-Роу
69'
63'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Б. Рид
59'
Желтая карточка
В. Кристиансен
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Фас
Пас отдал
Ф. Буонанотте
ГОЛ! 1:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
А. Траоре
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
2
Тете
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Муньис
8
Перейра
4-2-3-1
1
Хермансен
24
Джастин
23
Вестергор
4
Фас
34
Кристиансен
4
Уинкс
4
Ндиди
10
Буонанотте
14
Рид
7
Фатаву
9
Варди
24
Траоре
10
Кэрни
10
Кэрни
24
Траоре
8
Перейра
6
Рид
6
Рид
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Уилсон
10
Уилсон
32
Смит-Роу
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
10
Буонанотте
34
Скипп
34
Скипп
10
Буонанотте
34
Кристиансен
20
МакАтир
20
МакАтир
34
Кристиансен
9
Варди
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Варди
14
Рид
10
Айю
10
Айю
14
Рид
Остались в запасе
Фулхэм
Лестер
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Фулхэм - Лестер
3
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
13
Офсайды
0
5
Количество передач
529
427
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.49
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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