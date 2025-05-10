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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Сокол
Енисей - Сокол: обзор матча 10 мая 2025
Енисей
10.05.2025, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
58'
А. Ломакин
69'
М. Тихонов
68'
Б. Гурциев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Сокол
Желтая карточка
А. Масловский
86'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Ломакин
84'
81'
Желтая карточка
Д. Иванов
78'
Замена
Д. Иванов
️️️️
А. Синяк
ГОЛ! 2:1!
М. Тихонов
69'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Гурциев
59'
Замена
И. Порохов
️️️️
Р. Ермолин
59'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Г. Кантария
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
58'
Желтая карточка
М. Тихонов
56'
Замена
А. Окладников
️️️️
А. Долгов
54'
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Д. Сасин
23'
Желтая карточка
А. Синяк
6'
Желтая карточка
Р. Ермолин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
17
Иван Зазвонкин
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
11
Владлен Бабаев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
3
Цесь
90
Ломакин
19
Тихонов
23
Ушатов
44
Тихонов
11
Долгов
87
Мазурин
7
Чуканов
3-3-2-1-1
1
Крайков
2
Чуриков
18
Лепский
5
Ковачевич
27
Молодцов
8
Кантария
51
Синяк
28
Забелин
69
Ермолин
77
Сасин
9
Шпитальный
90
Ломакин
6
Батырев
6
Батырев
90
Ломакин
11
Долгов
75
Окладников
75
Окладников
11
Долгов
51
Синяк
13
Иванов
13
Иванов
51
Синяк
8
Кантария
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Кантария
77
Сасин
7
Гурциев
7
Гурциев
77
Сасин
69
Ермолин
11
Порохов
11
Порохов
69
Ермолин
Остались в запасе
Енисей
Сокол
79
Руслан Юнусов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
36
Михаил Левашов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Енисей - Сокол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
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