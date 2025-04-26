Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Родина
КАМАЗ - Родина: обзор матча 26 апреля 2025
КАМАЗ
26.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Родина
90+4'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Родина
ГОЛ! 1:0!
Д. Караев
90'
+4
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Апеков
83'
78'
Желтая карточка
М. Абдусаламов
Замена
Д. Стародуб
️️️️
М. Султонов
76'
Замена
И. Козлов
️️️️
И. Жигулев
76'
Желтая карточка
И. Жигулев
74'
63'
Замена
М. Абдусаламов
️️️️
М. Баришич
63'
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Концевой
59'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Корян
Желтая карточка
М. Султонов
45'
36'
Желтая карточка
А. Корян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
14
Макс Баришич
ПВ
7
Папе
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
19
Тананеев
22
Гюрджан
76
Суханов
10
Жигулев
7
Аюкин
11
Апеков
10
Защепкин
28
Султонов
59
Моторин
22
Солодухин
4-1-3-2
16
Корякин
15
Шадринцев
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
6
Фищенко
14
Баришич
9
Максименко
80
Концевой
7
Папе
77
Корян
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
10
Жигулев
6
Козлов
6
Козлов
10
Жигулев
11
Апеков
10
Караев
10
Караев
11
Апеков
80
Концевой
30
Данилин
30
Данилин
80
Концевой
77
Корян
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
77
Корян
14
Баришич
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
14
Баришич
Остались в запасе
КАМАЗ
Родина
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча КАМАЗ - Родина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Родина
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 13:50
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
Вчера, 09:33
«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 13:50
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
Вчера, 09:33
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
28 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+