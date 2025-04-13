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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Родина
Сокол - Родина: обзор матча 13 апреля 2025
Сокол
13.04.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Родина
66'
В. Ковачевич
60'
М. Баришич
90+9'
И. Тимошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Родина
Желтая карточка
П. Забелин
90'
+10
90'
+9
ГОЛ! 1:2!
И. Тимошенко
Замена
Д. Бегун
️️️️
И. Чуриков
87'
74'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
А. Сокол
74'
Замена
М. Абдусаламов
️️️️
М. Баришич
74'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Максименко
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Дэвид Ндука
69'
ГОЛ! 1:1!
В. Ковачевич
66'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Баришич
59'
Замена
А. Концевой
️️️️
А. Корян
Замена
И. Порохов
️️️️
Б. Гурциев
57'
Желтая карточка
Г. Кантария
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
14
Макс Баришич
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Илья Порохов
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Папе
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Карабашев
2
Чуриков
5
Ковачевич
13
Иванов
77
Юзепчук
8
Кантария
28
Забелин
18
Ндука
77
Сасин
7
Гурциев
21
Карпицкий
4-1-1-3-1
16
Корякин
88
Сокол
55
Крижан
26
Мещанинов
68
Рядно
6
Фищенко
72
Гордюшенко
14
Баришич
9
Максименко
77
Корян
10
Рейна
2
Чуриков
57
Бегун
57
Бегун
2
Чуриков
18
Ндука
20
Полубояринов
20
Полубояринов
18
Ндука
7
Гурциев
11
Порохов
11
Порохов
7
Гурциев
88
Сокол
8
Маркитесов
8
Маркитесов
88
Сокол
77
Корян
80
Концевой
80
Концевой
77
Корян
9
Максименко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
9
Максименко
14
Баришич
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
14
Баришич
Остались в запасе
Сокол
Родина
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
7
Папе
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
7
Папе
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Сокол - Родина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Кирилл Силантьев (Самара)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Локомотив
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