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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - КАМАЗ
Шинник - КАМАЗ: обзор матча 15 марта 2025
Шинник
15.03.2025, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
48'
З. Федоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - КАМАЗ
87'
Желтая карточка
В. Почивалин
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Куль
80'
Замена
️️️️
А. Косогоров
75'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Д. Сухомлинов
74'
Желтая карточка
Б. Загре
70'
69'
Замена
Р. Голыбин
️️️️
Ю. Кириллов
68'
Замена
М. Султонов
️️️️
Р. Апеков
ГОЛ! 1:0!
З. Федоров
48'
Желтая карточка
Д. Самойлов
43'
34'
Желтая карточка
Р. Защепкин
Замена
З. Федоров
️️️️
С. Альфред
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-1-2-2-1
51
Митров
53
Котин
89
Загре
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
50
Голубев
15
Самойлов
8
Сухомлинов
78
Куль
29
Альфред
3-2-3-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
19
Тананеев
13
Почивалин
42
Кириллов
10
Жигулев
53
Дерюгин
10
Защепкин
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
29
Альфред
9
Федоров
9
Федоров
29
Альфред
42
Кириллов
27
Голыбин
27
Голыбин
42
Кириллов
11
Апеков
28
Султонов
28
Султонов
11
Апеков
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
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